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Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана

Президент Украины Зеленский заявил, что Лиман полностью зачищен ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Genya Savilov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресение, 2 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, глава Украины заявил в видеообращении, что по состоянию на 12:30 (совпадает с московским) Лиман зачищен полностью. В свою очередь в Минобороны России заявили, что союзные силы вынуждены были выйти из Красного Лимана в связи с угрозой окружения.

2 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что бойцы Вооруженных сил России и союзных сил обосновались в городе Кременная Луганской области после отхода из Красного Лимана.

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Владимир Седов
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