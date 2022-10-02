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Стали известны позиции российских военных после отхода из Красного Лимана

Военкор Поддубный сообщил, что после отхода из Лимана ВС РФ обосновались в Кременной

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Военные Вооруженных сил России и союзных сил обосновались в городе Кременная Луганской области после отхода из Красного Лимана. Подробности перегруппировки стали известны военному корреспонденту Евгению Поддубному, ими он поделился в Telegram.

Поддубный посетил место дислокации подразделения «Барс-13», которое смогло избежать окружения в Лимане и выйти из города без потерь. Теперь военные в срочном порядке формируют новую линию оборону в Кременной, чтобы, по словам военкора, «не дать возможности формированиям киевского режима развивать успех и пройти в сторону Северодонецкой агломерации».

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Репортер предполагает, что боевые действия перейдут в леса, где сейчас обосновались некоторые части российской армии. Он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попробуют продолжить атаку. Один из бойцов «Барс-13» рассказал, что его подразделение заняло оборону на северной окраине города Рубежное, их задача — не допустить противника до Кременной.

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры», в том числе рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны. Кадыров также обвинил Героя России генерал-полковника Александра Лапина в выводе войск из Красного Лимана.

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Варвара Кошечкина
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