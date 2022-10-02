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В Госдуме сочли незавершенным процесс воссоединения русских земель

Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Константин Бахарев

Константин Бахарев . Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев считает, что процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уверен, что принятие четырех новых регионов — не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель», — заявил парламентарий.

По его словам, в этом его убеждает общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума, которые «хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия». Бахарев считает, что вхождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России основано на процессе воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.

Референдумы, на которых жители бывших украинских территорий голосовали за вхождение в состав России, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, чтобы принять их в состав страны.

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Марина Совина
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