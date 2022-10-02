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На Украине рассказали о неготовности ВСУ к зиме

Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме и проблемах с обмундированием

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к зиме, у них серьезные проблемы с зимним обмундированием, рассказали украинские военнослужащие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом военнослужащие воюют на севере страны и мерзнут по ночам. «Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную», — пожаловался он.

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Старший солдат Игорь Щ. отметил, что за три года службы в украинской армии ни разу не видел своевременной выдачи экипировки, из-за чего военным приходится одеваться за свой счет. При этом пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.

В свою очередь, майор Александр Ф. указал, что в его подразделении зимней формы не хватает на всех бойцов. По его словам, украинские образцы обмундирования и амуниции совершенно не подходят для боевых действий.

Ранее командование ВСУ заявило о том, что наличие у солдат американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не оказало существенного влияния в боях, которые велись за Артемовск, таким образом признав их бесполезность. По мнению украинских военных, противник достаточно быстро адаптировался к появлению у них нового вида вооружений. Российские силы смогли перераспределить склады с боеприпасами таким образом, чтобы те стали менее уязвимыми для нанесения ракетных ударов.

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Марина Совина
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