New York Times: командование ВСУ заявило о бесполезности HIMARS в боях за Артемовск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о том, что наличие у солдат американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не оказало существенного влияния в боях, которые велись за Артемовск, таким образом признав их бесполезность, сообщает газета New York Times (NYT).

Украинское командование в Бахмуте недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск New York Times

Издание отмечает, что по мнению украинских военных противник достаточно быстро адаптировался к появлению у них нового вида вооружений. По данным газеты, российские силы смогли перераспределить склады с боеприпасами таким образом, чтобы те стали менее уязвимыми для нанесения ракетных ударов. Кроме того, как подчеркивает NYT, им удается постепенно освобождать город, уничтожая военных и технику ВСУ.

Вооружение Украины

Ранее Министерство обороны США озвучило, какое количество оружия Вашингтон передал Киеву с начала российской военной спецоперации. Для его доставки потребовалось 764 рейса в Европу, а также были задействованы 42 корабля, 104 поезда и 2,5 тысячи грузовиков. Общая масса оружия и техники оценивается Пентагоном в более чем 48,7 тысячи тонн.

660 тысяч снарядов и ракет поставили США Украине с конца февраля

Также уточняется, что Киев получил 142 артиллерийские системы, 47 тысяч переносных ракетных комплексов и более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, почти 64 миллиона патронов и 18 патрульных катеров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил о готовности увеличить поставки оружия Украине. Помимо этого он пообещал работать над усилением санкций в отношении России и способствовать ее изоляции.

Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский выразил мнение, что Киеву стоит обратиться за помощью не к Вашингтону, а к Тель-Авиву. Он предложил Украине попросить ядерное оружие у Израиля или КНДР, чтобы использовать его для нанесения удара по территории России. Он подчеркнул, что таким образом Москва не сможет обвинить Североатлантический альянс в распространении данного вида оружия.

Продолжающееся противостояние

Министерство иностранных дел России сообщило о том, что линия противостояния США становится все более тревожной. По словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, Россия все чаще вынуждена посылать сигналы США, предостерегающие их от очередных опрометчивых шагов.

Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом, все более острым, все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно Сергей Рябков заместитель министра иностранных дел России

Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал об опасениях западных государств осуществлять новые поставки оружия Украине. Он пояснил, что они боятся возможного ответа Москвы на эти действия. Кроме того, у многих стран НАТО, снабжающих Киев вооружениями, заканчиваются запасы, которые можно было бы передать таким образом, чтобы не подвергать угрозе собственную безопасность, добавил Кортунов.