Нидерланды будут поставлять больше оружия Украине

Премьер Нидерландов Рютте заявил об усилении поддержки Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 26 сентября провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого заявил о готовности его страны поставлять больше оружия Киеву. Об этом пишет ТАСС.

«Мы усиливаем поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций, больше изоляции России. Это то, что я только что сказал в разговоре с Зеленским», — сказал Рютте.

Также известно, что Рютте и глава правительства Великобритании Лиз Трасс договорились совместно нарастить военную помощь Киеву.

В июле глава нидерландского правительства прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

