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Премьер Нидерландов прибыл в Киев

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Фото: E. Parra / Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NOS.

Это первый визит политика в страну поле начала российской военной операции. Рютте посетил украинский город Ирпень. «Конечно, мы все видели фотографии, но стоять здесь самим... Полная противоположность цивилизации, порядочности», — сказал он.

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Пресс-конференция нидерландского премьера и украинского лидера состоится 11 июля днем. «Мы с Зеленским регулярно созваниваемся, но я очень хотел быть здесь лично, чтобы у нас было больше времени. Но также важно иметь возможность увидеть это своими глазами сейчас», — отметил он.

Рютте подчеркнул, что визит на Украину покажет гражданам Нидерландов причину помощи Киеву. «Также хочу сказать Нидерландам: есть причина, по которой мы помогаем Украине. Есть причина, по которой мы в Нидерландах также готовы вместе принять последствия. Рост цен, повышение стоимости энергии. И вы можете видеть эту причину здесь, позади меня», — заключил политик, стоя рядом с разрушенным жилым домом.

Ранее Рютте призвал другие страны помогать Украине даже ценой своей безопасности. По его мнению, важно, чтобы «все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это» Киеву. «Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине», — заявил он.

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Анжелика Бережная
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