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Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России

Историк Климовский предложил Украине взять у Израиля ядерное оружие для удара по России

Фото: Taylor Brandon / Unsplash

Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский предложил Украине взять ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России. Об этом он написал в своей статье для «Главреда».

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от России ядерной опасности.

По мнению историка, украинским властям следует обращаться именно к Тель-Авиву, а не к Соединенным Штатам и их союзникам, чтобы Москва не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия.

Климовский не уточнил, каким образом Киеву добиться таких поставок от Израиля, который не соглашается сотрудничать с украинской стороной в вопросе вооружений.

Историк также предложил атаковать российскую атомную станцию. «Под Белгородом есть АЭС в 40 километрах от границы, что вполне досягаемо даже для советских ракетных систем», — отметил он.
Журналист также высказал идею провести атаку на станцию силами украинского спецназа.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

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Марина Совина
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