Заявление Шольца об опасности отправки вооружений Украине объяснили

Политолог Кортунов связал опасения Запада поставлять оружие Украине с ответом Москвы

Западные страны опасаются осуществлять новые поставки оружия Украине из-за возможного ответа Москвы. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он описал ситуацию с запасами вооружений у стран НАТО.

«В целом ряде стран НАТО заканчиваются запасы оружия, которое можно было бы передать Украине, не подвергая угрозе собственную безопасность. Эти излишки, которые там были, в том числе советские системы вооружения, уже подходят к концу. Это особенно относится к Германии, у них и так было все не слава богу с оснащением бундесвера, много было претензий к качеству и количеству вооружений, которые имелись у них на складах. Действительно, можно сказать, что эти ресурсы близки к исчерпанию. Конечно, можно запустить производство новых систем, но это потребует определенного времени, а во-вторых, за них надо платить», — объяснил он.

Также западные страны опасаются, что поставки вооружений Украине могут спровоцировать Москву на новые шаги и привести к эскалации конфликта.

Никто на Западе не знает, как российское руководство провело для себя красную черту в отношении вовлечения НАТО в конфликт, какие объемы поставок, какие системы, входящие в эти поставки, будут расцениваться Москвой как превращение НАТО в непосредственную сторону конфликта Андрей Кортунов политолог

«Понятно, что этого не хотелось бы никому, поэтому неслучайно целый ряд европейских стран, в том числе Германия, проявляет осторожность, чтобы не спровоцировать Кремль на какую-то эскалацию конфликта. Позиция Шольца понятна, она неудивительна. Думаю, не только Германия, но и целый ряд европейских стран будет этой позиции следовать», — заключил политолог.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал опасным шагом в развитии конфликта отправку танков на Украину.

В начале сентября глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила о достижении предела в поставках оружия Украине.