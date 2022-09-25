Шольц заявил об опасности отправки танков на Украину

Канцлер ФРГ Шольц назвал опасным шагом в развитии конфликта отправку танков на Украину

Германия не хочет отправлять танки на Украину, потому что это может стать опасным шагом в развитии конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью New York Times.

Таким образом он ответил на вопрос, почему Германия не поставит танки Киеву.

«Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой», — сказал Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал Германию за нежелание поставлять Киеву танки. Он отметил, что Украина благодарна Берлину за военную и финансовую поддержку, но «для победы ей нужно больше».

