Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц заявил об опасности отправки танков на Украину

Канцлер ФРГ Шольц назвал опасным шагом в развитии конфликта отправку танков на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Michael Sohn / Reuters

Германия не хочет отправлять танки на Украину, потому что это может стать опасным шагом в развитии конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью New York Times.

Таким образом он ответил на вопрос, почему Германия не поставит танки Киеву.

«Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой», — сказал Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал Германию за нежелание поставлять Киеву танки. Он отметил, что Украина благодарна Берлину за военную и финансовую поддержку, но «для победы ей нужно больше».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы
Погранслужба Казахстана задержала троих россиян
Стала известна дата открытия первого кинотеатра в Москве
В Мелитополе сообщили о взрыве автомобиля
Россиянка побывала в Казахстане и назвала удивляющие черты казахов
В Карелии нашли тела трех пропавших во время прогулки на катере туристов
Большая белая акула растерзала купавшуюся 39-летнюю женщину
Емельяненко ответил на вопрос об употреблении алкоголя после поражения от Дацика
Россиянам рассказали про максимальное время пребывания мобилизованных в зоне СВО
Замглавы администрации Херсонской области приготовился стать гражданином России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.