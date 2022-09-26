В МИД назвали все более тревожной линию противостояния США и России

Замглавы МИД России Рябков назвал все более тревожной линию противостояния США и России

В МИД России назвали все более тревожной линию противостояния Вашингтона и Москвы. Там заявили, что агрессивность США растет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом, все более острым, все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно», — указал дипломат.

Рябков также рассказал, что Москва все чаще вынуждена посылать сигналы Вашингтону, предостерегающие США от опрометчивых шагов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона разработала план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у американских властей план на такой случай, Блинкен сказал: «Да, есть».