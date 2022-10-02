Синоптики предсказали Европе холодную зиму на фоне энергокризиса

ECMWF: синоптики предсказали Европе более холодную зиму на фоне энергокризиса

В Европе на фоне предполагаемого энергокризиса ожидается более холодная зима, но с меньшим количеством осадков и ветров для выработки энергии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

По данным издания, если прогноз подтвердится, то для энергетики в Европе это будет проблематично. Дело не только в холодах, но и в ветре: это повлияет на ветреную энергетику, а меньшее количество осадков — на гидроэнергетику.

Такой сценарий помешает европейским политикам бороться с ростом цен на энергоресурсы, говорится в материале.

В преддверии холодных месяцев зимы в странах ЕС закачиваются объемы газа в европейские хранилища. В настоящий момент они наполнены на примерно 50 процентов. Однако над регионом нависла угроза недополучить нужные объемы топлива к началу отопительного сезона. Это связано с политикой некоторых стран, отказывающихся от оплаты российского газа в рублях, а также с сокращением поставок топлива из России.