Германия передаст Украине 16 артиллерийских установок

Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила о намерении передать Киеву 16 словацких САУ Zuzana

Киеву в следующем году передадут партию словацких самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства обороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

Известно, что поставки САУ профинансированы Германией, Данией и Норвегией. Всего будет отправлено 16 гаубиц.

Кроме того, Минобороны Дании заявило о подписании договора, согласно которому они совместно с Норвегией и Германией выделят деньги Словакии на производство Zuzana-2. Суммарно страны намерены направить 685 миллионов крон для обеспечения Украины необходимым оружием.

Ранее стало известно, что Рига передала Киеву шесть новых американских гаубиц М109.