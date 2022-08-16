Латвия передала Украине американские гаубицы

Министр обороны Украины Резников: Рига передала Киеву шесть американских гаубиц М109

Рига передала Киеву шесть новых американских гаубиц М109. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и жителей прибалтийской республики «за неизменную поддержку» и отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже успели испытать полученные гаубицы в боевых условиях.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Словакия передала республике партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибра 155 миллиметров.