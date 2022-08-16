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Латвия передала Украине американские гаубицы

Министр обороны Украины Резников: Рига передала Киеву шесть американских гаубиц М109

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Рига передала Киеву шесть новых американских гаубиц М109. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и жителей прибалтийской республики «за неизменную поддержку» и отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже успели испытать полученные гаубицы в боевых условиях.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Словакия передала республике партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибра 155 миллиметров.

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Георгий Нестеров
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