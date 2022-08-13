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Словакия передала Украине партию артиллерийских установок

Офис Зеленского сообщил о передаче Украине Словакией партии САУ Zuzana 2

Фото: Ing.Mgr.Jozef Kotulič / Wikimedia Commons

Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Свой пост политик сопроводил фотографией с прибывшей на Украину техникой, которую перевозят грузовики.

Эту информацию у себя в Twitter подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он уточнил, что гаубицы Zuzana 2 были переданы Украине в количестве четырех штук.

Ранее Надь заявил, что Братислава передаст Киеву истребители МиГ-29, чтобы поддержать Украину в борьбе с российскими войсками. Самолеты будут сняты с вооружения Словакии уже в сентябре.

3 июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер допустил, что вскоре страна может поставить Киеву танки. Говорить об этом подробнее политик отказался, в том числе, по просьбе Украины не конкретизировать технику.

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Константин Лысяков
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