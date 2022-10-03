Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»

Die Welt: министр обороны ФРГ поспорила с главой минздрава из-за слов о «войне с Путиным»

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт поспорила с главой минздрава страны Карлом Лаутербахом из-за его слов о том, что Германия ведет «войну с [президентом России Владимиром] Путиным». Об этом сообщает Die Welt.

«Совершенно ясно как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», — возразила Ламбрехт. Она добавила, что заявление Лаутербаха не отражает политику Берлина, с самого начала боевых действий на Украине обещавшего не участвовать в конфликте.

Правительство Германии ограничивается оказанием финансовой и военной помощи Украине. Так, 2 октября ФРГ пообещала поставить Киеву 16 словацких САУ Zuzana.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Хабаровском крае отстранили от должности военного комиссара
Мужчина с топором напал на автомобиль с буквой Z и попал на видео
В Германии россиян сняли с рейса и оправдали случай словами «для русских запрет»
Российского хоккеиста Лукина оштрафовали на два миллиона рублей за дачу взятки
Плющенко оценил возможность фигуристок исполнить уникальный четверной прыжок
Минобороны показало пуск ракет Р-500 по объектам ВСУ
Робби Уильямс пообещал «секс и наркотики» в документальном фильме о самом себе
В Совфеде поддержали закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»
В Евросоюзе возник раскол по вопросу ограничений на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.