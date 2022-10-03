Спорткар гражданина Афганистана устроил дрифт и протаранил столб в центре Москвы

Спорткар гражданина Афганистана врезался в столб на Новой площади в центре Москвы

Спорткар Toyota Supra устроил дрифт и протаранил столб на Новой площади в центре Москвы. Видео с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что водитель спорткара не справляется с управлением. В результате машину заносит, и она вылетает на соседнюю полосу перед ехавшим рядом такси. После этого иномарка съезжает с дороги и врезается в столб.

По информации канала, владельцем спорткара является 49-летний гражданин Афганистана Азизуллах Абдул Гафар. Пока неизвестно, был ли он за рулем автомобиля. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал, пишет авторы поста.

Ранее на Симферопольском шоссе в Москве произошла авария с участием Ferrari. На записи с камер видно, как двигавшийся на большой скорости спорткар врезается в Lexus, который в этот момент поворачивал. От удара Ferrari отлетел в сторону тротуара.