Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Спорткар гражданина Афганистана устроил дрифт и протаранил столб в центре Москвы

Спорткар гражданина Афганистана врезался в столб на Новой площади в центре Москвы
СюжетДТП в Москве:

Спорткар Toyota Supra устроил дрифт и протаранил столб на Новой площади в центре Москвы. Видео с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что водитель спорткара не справляется с управлением. В результате машину заносит, и она вылетает на соседнюю полосу перед ехавшим рядом такси. После этого иномарка съезжает с дороги и врезается в столб.

По информации канала, владельцем спорткара является 49-летний гражданин Афганистана Азизуллах Абдул Гафар. Пока неизвестно, был ли он за рулем автомобиля. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал, пишет авторы поста.

Ранее на Симферопольском шоссе в Москве произошла авария с участием Ferrari. На записи с камер видно, как двигавшийся на большой скорости спорткар врезается в Lexus, который в этот момент поворачивал. От удара Ferrari отлетел в сторону тротуара.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Еще один мобилизованный умер в российской части
Определены районы Москвы с подорожавшим элитным жильем
Появились подробности о погибшем мобилизованном в российском регионе
Раскрыт список необходимых документов для пересечения границы при мобилизации
Одна из стран Восточной Европы отказалась принимать Украину в НАТО
Мошенники заставили российского пенсионера перевести им 12 миллионов рублей
Пользователи сети перечислили главные плюсы карантина и пандемии
Москвичка осталась с кривым носом после пластики за 500 тысяч рублей
Не умевший плавать турист побежал спасать двоих сыновей и утонул на их глазах
В Госдуме с пониманием отнеслись к грызущему на заседаниях семечки депутату
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.