Момент столкновения Ferrari и Lexus в Москве попал на видео

Момент ДТП на Симферопольском шоссе в Москве с участием Ferrari и Lexus попал на видео

Момент ДТП на Симферопольском шоссе в Москве с участием Ferrari и Lexus попал на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как Lexus поворачивает на шоссе налево, и в автомобиль врезается следовавшая в сторону области ярко-красная Ferrari. От удара спорткар вылетает в сторону тротуара, но на саму пешеходную зону не попадает.

Инцидент произошел в столице 27 августа. У Ferrari оказался помят капот, кроме того, у нее отвалилось левое переднее колесо. В машине сработали подушки безопасности. В результате дорожного инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала более сотни участников незаконного пробега элитных спортивных автомобилей «Богатые и успешные». Машины участников несанкционированного мероприятия были помещены на специальную автостоянку.