Появилось видео с места аварии Ferrari и Lexus в Москве

В сети появились кадры с места аварии с участием Ferrari и Lexus в Москве

В сети появилось видео с места аварии с участием автомобилей Ferrari и Lexus на Симферопольском бульваре в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

На размещенных кадрах видно поврежденный во время ДТП красный Ferrari, который съехал с основной дороги к линии тротуара. Так, у иномарки оказался помят капот, кроме того, у нее отвалилось левое переднее колесо. В то же время видно, что в машине сработали подушки безопасности.

Согласно словам очевидцев, в результате дорожного инцидента никто не пострадал.

В пятницу, 26 августа, сообщалось, что в сети появились кадры с места смертельного ДТП с BMW и Mercedes в Можайском районе Подмосковья. Отмечалось, что погибли два человека, еще трое пострадали. Одну из иномарок после столкновения разорвало на части. Причины случившегося пока неизвестны.