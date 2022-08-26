Появились кадры с места смертельного ДТП с BMW и Mercedes в Подмосковье

В сети появились кадры с места смертельной аварии с BMW и Mercedes в Подмосковье

В сети появились кадры с места смертельного ДТП с BMW и Mercedes в Можайском районе Подмосковья. Их публикует Ura.ru в Telegram-канале.

На записи видны два автомобиля, один из которых вылетел в кювет. Рядом находится вторая машина, развалившаяся на части в результате аварии, — на дороге можно увидеть ее колесо, а также часть кузова и салона.

На месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 26 августа. Погибли два человека, еще трое пострадали. Одну из иномарок после столкновения разорвало на части. Причины случившегося пока неизвестны.