В Москве задержали более сотни «богатых и успешных»

В Москве полиция задержала 107 участников незаконного автопробега «Богатые и успешные»

В Москве полиция задержала более сотни участников незаконного пробега элитных спортивных автомобилей «Богатые и успешные». Об этом в понедельник, 29 августа, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, всего в территориальные отделы полиции были доставлены 107 нарушителей, в том числе организатор мероприятия. В отношении задержанных были составлены 118 административных протоколов, из них 61 — по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

В столичном управлении МВД добавили, что машины участников несанкционированного мероприятия были помещены на специальную автостоянку.

Ранее сообщалось, что Таганский суд в Москве арестовал организатора автопробега Алексея Хитрова. Отмечалось, что ему назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.

По предварительным данным, в автопробеге в центре Москвы планировали принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II.