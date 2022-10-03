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Умная колонка помогла женщине уличить неверного возлюбленного

The Mirror: женщина прослушала записи с умной колонки и уличила возлюбленного в измене

Жительница Великобритании Джессика Лоуман утверждает, что записи, которые делала умная колонка Alexa, помогли ей уличить неверного возлюбленного в измене. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Лоуман обнаружила голосовые записи в мобильном приложении для управления Alexa. Прослушав их, она поняла, что ее возлюбленный завел роман с другой женщиной.

На одной из записей незнакомый женский голос произносит: «Alexa, что ты делаешь? Поставь песню Play Power Trip исполнителя Miguel». Предположительно, сначала его обладательница не поняла, как пользоваться колонкой, а затем скомандовала ей поставить песню.

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Британка рассказала о своей находке в TikTok и поделилась записями, которые делала Alexa. «Вот так я поймала своего бывшего парня на измене. Я даже не знала, что Alexa хранит все это», — написала она.

Видео стала вирусным и набрало 2,6 миллиона просмотров. Другие пользовательницы заинтересовались функцией устройства и заявили, что испробуют ее на своих партнерах. Некоторые из них шутили, что Alexa при помощи этой функции помогает женщинам, и обещали, что теперь купят умную колонку в подарок своим возлюбленным.

Ранее сообщалось, что женщина рассказала о том, как нашла в грязном белье возлюбленного аксессуар, который помог ей уличить его в измене. При сортировке белья для стирки она обнаружила в одежде возлюбленного накладные ресницы, которыми не пользуется.

Алиса Дмитриева
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