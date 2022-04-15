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Женщина уличила возлюбленного в измене благодаря стирке

The Sun: женщина нашла в белье мужчины накладные ресницы и уличила его в измене

Женщина рассказала о том, как нашла в грязном белье возлюбленного аксессуар, который помог ей уличить его в измене. Ее историю публикует издание The Sun.

Пользовательница TikTok @mrs_divinity опубликовала видео, в котором рассказала, что при сортировке белья для стирки обнаружила в одежде возлюбленного накладные ресницы, которые крепятся к глазам при помощи специального состава.

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Женщина утверждает, что не пользуется подобными аксессуарами и предпочитает наращивание ресниц. По ее словам, накладные ресницы дешевле наращивания, их необходимо снимать перед сном. По мнению @mrs__divinity, они могли отвалиться случайно.

Многие пользователи TikTok в комментариях предположили, что любовница мужчины могла намеренно оставить ей намек на измену. «Девочка, она пыталась оставить тебе подсказку», — написала одна женщина в комментариях. «Она оставила их для тебя», — отметила другая.

Некоторые пользовательницы посоветовали @mrs__divinity найти кого-нибудь получше. «Тебе не нужен мужчина, для которого ты слишком хороша», — заявила одна из них. «Найди себе настоящего мужчину и даже не плачь об этом. Он не заслуживает твоих слез», — подчеркнула еще одна пользовательница.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @hannahclarkieee рассказала, как уличила теперь уже бывшего возлюбленного в измене по детали на скриншоте с объявлением по продаже машины. Приглядевшись, женщина заметила в левом верхнем углу снимка логотип приложения Tinder.

Алиса Дмитриева
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