В Госдуме заявили об опасениях НАТО насчет вступления Украины в альянс

Депутат Водолацкий заявил, что вступление Украины в НАТО не входит в планы альянса

Вступление Украины в НАТО не входит в планы Североатлантического альянса, так как в этом случае начнутся крупномасштабные военные действия. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эфире «Дума ТВ».

«У НАТО нет желания воевать с Россией. Они хотят воевать с Россией чужими руками», — сказал парламентарий.

По его мнению, страны Запада имеют «огромное желание» уничтожить славянский мир. Украина для них, подчеркнул Водолацкий, является всего лишь полигоном для проведения испытаний.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подает заявку на вступление в альянс в ускоренном режиме. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

Позднее в США заявили, что НАТО не позволит Украине вступить в альянс раньше, чем закончится СВО на ее территории. Отмечается, что в случае ее присоединения к альянсу ему пришлось бы обратиться к пятой статье устава о взаимной обороне всех членов.