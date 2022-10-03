Армения обратилась в ЕСПЧ из-за расстрела военнопленных

Армения подала иски в ЕСПЧ и суд ООН против Азербайджана из-за расстрела военнопленных

Армения подала иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный суд ООН по факту расстрела армянских военнопленных азербайджанскими солдатами. Об этом сообщил офис представителя Армении по международным юридическим вопросам, передает ТАСС.

Отмечается, что при подаче исков была предоставлена видеозапись убийства армянских военнослужащих, которое распространилось в социальных сетях 2 октября. «Еще раз был подчеркнут факт нарушения Азербайджаном основных прав этнических армян», — говорится в сообщении.

Ранее Европейский союз (ЕС) призвал власти Азербайджана провести расследование подлинности видео, на котором азербайджанские солдаты расстреливают армянских военнопленных. Если подлинность записи будет доказана, то «это военное преступление и явное нарушение международного права» будет осуждено.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее упрекнул Азербайджан в повторном отказе освободить армянских военнопленных. Он напомнил, что во время переговоров в Вашингтоне Баку обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября.