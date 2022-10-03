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Евросоюз призвал Азербайджан расследовать расстрел армянских военнопленных

ЕС призвал власти Азербайджана расследовать видео с расстрелом армянских военнопленных

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Европейский союз (ЕС) призвал власти Азербайджана провести расследование видео, на котором заснят расстрел армянских военнопленных азербайджанскими солдатами. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает ТАСС.

Ранее в сети появилось видео, на котором армянские военнослужащие расстреливают группу армянских пленных. В Минобороны Армении подтвердили подлинность записи, но место и время произошедшего пока не установлено.

«Мы призываем к немедленному расследованию соответствующими властями. Дело этого видео, в котором показано, как азербайджанские солдаты казнят армянских солдат, должно быть расследовано властями Азербайджана», — заявил представитель ЕС.

Стано отметил, что если результаты расследования докажут подлинность видео, то «это военное преступление и явное нарушение международного права», и оно должно быть осуждено.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул Азербайджан в повторном отказе освободить армянских военнопленных. Он напомнил, что в Вашингтоне Баку обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября.

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Алевтина Запольская
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