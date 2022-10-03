Евросоюз призвал Азербайджан расследовать расстрел армянских военнопленных

ЕС призвал власти Азербайджана расследовать видео с расстрелом армянских военнопленных

Европейский союз (ЕС) призвал власти Азербайджана провести расследование видео, на котором заснят расстрел армянских военнопленных азербайджанскими солдатами. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает ТАСС.

Ранее в сети появилось видео, на котором армянские военнослужащие расстреливают группу армянских пленных. В Минобороны Армении подтвердили подлинность записи, но место и время произошедшего пока не установлено.

«Мы призываем к немедленному расследованию соответствующими властями. Дело этого видео, в котором показано, как азербайджанские солдаты казнят армянских солдат, должно быть расследовано властями Азербайджана», — заявил представитель ЕС.

Стано отметил, что если результаты расследования докажут подлинность видео, то «это военное преступление и явное нарушение международного права», и оно должно быть осуждено.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул Азербайджан в повторном отказе освободить армянских военнопленных. Он напомнил, что в Вашингтоне Баку обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября.