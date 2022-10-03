Пашинян упрекнул Азербайджан в отказе освободить пленных

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан отказывается освободить пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул Азербайджан в повторном отказе освободить армянских военнопленных. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это уже второй случай, когда Азербайджан отказывается выполнять свое обещание освободить армянских военнопленных. Первый случай был в мае, когда в Брюсселе было дано обещание, а второй — сейчас, когда в Вашингтоне Азербайджан обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября», — заявил Пашинян.

Ранее стало известно о встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и главы внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуна Байрамова. Они обсудили вопросы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями о мирном договоре между странами.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Азербайджана по гражданской инфраструктуре страны. В Баку, в свою очередь, отметили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.