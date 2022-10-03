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В ДНР рассказали о положении союзных сил

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах союзных сил на артемовском направлении

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Стало известно положение союзных сил на артемовском направлении. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Конечно, для нас немаловажным является освобождение на артемовском направлении. И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск», — заявил он.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о том, что наличие у солдат американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не помогает в ведении боев. В частности, РСЗО не оказали существенного влияния в боях, которые велись за Артемовск.

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Алевтина Запольская
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