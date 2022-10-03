Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев сравнил взрывы на «Северных потоках» с атакой США в Никарагуа

Медведев сравнил взрвы на «Северных потоках» с атакой США на нефтехранилища в Никарагуа
СюжетВзрывы в США:
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил взрывы на «Северных потоках» с атакой Соединенных Штатов на нефтехранилища в Никарагуа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Но вот что вспомнилось… Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали 5 нефтехранилищ, в которых хранилась большая часть нефтяных резервов страны», — провел он параллель после разговора с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

Медведев напомнил, что спустя три дня после названных им событий в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод. А в январе-марте 1984 года воды Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино были заминированы американцами.

«Ничего не напоминает?» — задал он риторический вопрос.

Ранее военный историк Дмитрий Болтенков прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Он рассказал, что за последние 100 лет морские диверсии стали инструментом внешней политики и вспомнил, как в 1983 году США под эгидой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) начали проводить морские террористические атаки против Никарагуа.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск признал Крым российским и предложил провести новый референдум с ООН
В российском регионе отменили 100 ошибочных решений о мобилизации
Акции Tesla рухнули после предложения Илона Маска оставить Крым России
Ведущий шоу на Первом канале заявил о нежелании иммигрировать из России
Собчак пришла к «самому русофобскому бару Тбилиси» и не смогла попасть внутрь
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за расстрела военнопленных
Российский призер Кубка мира по бобслею получил повестку
Мужчина выиграл в лотерею 117 миллионов рублей и пожалел об этом
Актер «Современника» получил повестку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.