В России напомнили о подрыве США подводного трубопровода в Никарагуа

Историк Болтенков: США подорвали подводный трубопровод в Никарагуа в 1983 году

За последние 100 лет морские диверсии стали инструментом внешней политики. Так на страницах «Известий» военный историк Дмитрий Болтенков прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

Российский эксперт вспомнил, как в 1983 году США под эгидой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) начали проводить морские террористические атаки против Никарагуа.

«11 октября 1983 года был совершен подрыв ряда нефтехранилищ в порту Коринто. 14 октября этого же года группа подорвала подводный трубопровод в порту Пуэрто-Сандино. В следующем году проводилось минирование морских вод этой свободной страны, вследствие чего ряд судов подорвались на минах. Однако вся история всплыла на страницах прессы, разразился международный скандал, после чего операция была свернута», — пишет автор.

29 сентября газета Svenska Dagbladet сообщила, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

О том, что давление в газопроводе «Северный поток-2» из России в Германию упало за ночь с 300 до 7 бар, оператор сообщил 26 сентября.