Стал известен гонорар Вина Дизеля за съемки в «Аватаре 2»

Вин Дизель получил 10 миллионов долларов за съемки в «Аватаре 2»

Стали известны гонорары Вина Дизеля, Сэма Уортингтона, Кейт Уинслет и других актеров за съемки в фильме канадского кинорежиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Об этом сообщает Koimoi.

Звезда «Форсажа» Вин Дизель получил 10 миллионов долларов за участие в сиквеле, однако о его роли до сих пор ничего не известно. Такой же гонорар заплатили Сэму Уортингтону, который исполнил главную роль, сыграв персонажа по имени Джейк Салли. Сообщается, что актер также будет получать пять процентов прибыли с проекта.

Зои Солдана, исполнившая роль Нейтири, получила 8 миллионов долларов, а Кейт Уинслет — 6 миллионов. Сыгравшей роль ученой в первой части картины Сигурни Уивер заплатили 3,5 миллиона. Производственный бюджет картины составил 250 миллионов долларов.

Над фильмом «Аватар: Путь воды» Джеймс Кэмерон работал с 2009 года. Проект продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейке Салли и Нейтири, борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера картины запланирована на 14 декабря 2022 года.

Ранее Джеймс Кэмерон сообщил, что выбросил создававшийся в течение года сценарий второй части «Аватара».