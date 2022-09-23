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Джеймс Кэмерон выбросил создававшийся в течение года сценарий «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон выбросил сценарий фильма «Аватар 2», создававшийся на протяжении года

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что выбросил первоначальный сценарий второй части фильма «Аватар», который создавал на протяжении года. Об этом сообщает Independent.

Кинодеятель поведал, что долгое время анализировал успех первой части проекта и пришел к выводу, что картина работала на трех уровнях: «Первый — поверхность, то есть характер, проблема и решение. Второй — тематический. Что пытается сказать фильм? Но "Аватар" работает и на третьем уровне, на подсознании».

На протяжении года Кэмерон писал сценарий сиквела под названием «Аватар: Путь воды», но после окончания работы осознал, что проект не доходит до последнего, подсознательного уровня. «Я написал целый сценарий сиквела, прочитал его и понял, что он не дошел до третьего уровня. Бум. Начать сначала. Это заняло год», — рассказал режиссер.

Ранее Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре: Путь воды», над которым он работал с 2009 года. Картина продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейке Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма запланирована на 14 декабря 2022 года.

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Анастасия Астахова
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