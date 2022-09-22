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Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон назвал концовку своего нового фильма «Аватар 2» непредсказуемой. Его слова передает портал IGN.

Как утверждают Кэмерон, зрители не смогут угадать, о чем пойдет речь в сиквеле, и пообещал удивить их сюжетом. «Я гарантирую вам, что вы не сможете предсказать [сюжет]. Больше всего люди ненавидят идти в кино, а после говорить: "О… Это было предсказуемо". Я бросаю вызов каждому, кто сможет предсказать развитие действий [в фильме]», — заявил режиссер.

Кэмерон также отметил, что, когда сюжет раскрывается слишком рано, магия кино теряется.

Над картиной «Аватар: Путь воды» режиссер работал с 2009 года. Картина продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма запланирована на 14 декабря 2022 года.

Ранее Кэмерон рассказал о спорах с продюсерами «Аватара». По его словам, студия требовала уменьшить продолжительность картины, а также урезать количество сцен, где герои летают по воздуху.

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Дениза Мацаева
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