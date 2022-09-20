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Джеймс Кэмерон рассказал о спорах с продюсерами «Аватара»

Джеймс Кэмерон рассказал о спорах с продюсерами «Аватара» из-за продолжительности фильма

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

68-летний канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о спорах с продюсерами первой части фильма «Аватар». Об этом сообщает Variety.

По словам кинодеятеля, студия требовала уменьшить продолжительность картины, а также урезать количество сцен, где герои летают по воздуху.

«Студия посчитала, что фильм должен быть короче и что герои слишком много летают. Как оказалось, это то, что больше всего понравилось публике с точки зрения нашего экзитпола и сбора данных. В тот момент я просто провел линию на песке и сказал: "Знаете что? Я снял "Титаник". Видите здание, в котором мы сейчас встречаемся, этот новый комплекс за полмиллиарда долларов? "Титаник" заплатил за это, так что я могу принимать решения сам"», — рассказал режиссер.

Кэмерон добавил, что после выхода фильма продюсеры поблагодарили его за настойчивость и отказ от изменений в проекте, который стал самым кассовым в истории кино: «Я чувствую, что моя работа заключается в защите их инвестиций, часто вопреки их собственному суждению. Но пока я защищаю их инвестиции, все прощается».

Ранее режиссер сообщил о том, что приступил к съемкам четвертой части фильма «Аватар», премьера которой ожидается в декабре 2026 года.

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Анастасия Астахова
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