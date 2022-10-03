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Российская пенсионерка захотела стать моделью и осталась с кредитом

Жительница Петербурга осталась с кредитом после кастинга в агентстве «Мэри Вэй»

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Российская пенсионерка захотела стать моделью и осталась с кредитом вместо контрактов и гонораров. Ее историю приводит Telegram-канал «78 Телевидение Петербурга».

57-летняя жительница Санкт-Петербурга, чье имя не раскрывается, отправилась на кастинг в агентство «Мэри Вэй», сотрудники которого пообещали организовать для нее курсы по моделингу, а также фотосессию и съемку в телевизионном шоу. Пожилая женщина согласилась и составила с работником кредитный договор, а также заплатила ему 50 тысяч за услуги компании.

По словам дочери обманутой россиянки Кристины Крищунс, недовольным клиентам представители «Мэри Вэй» объясняют, что по договору им доступен онлайн-курс «Как стать моделью за 14 шагов». Несмотря на то, что многие посетители даже не смотрели вебинары, руководство агентства настаивает, что они воспользовались услугой, поскольку заходили в личный кабинет. При этом журналисты отмечают, что первый вход осуществляет работник компании для проверки ссылки.

В августе ювелирный салон Darvol также обманул российскую модель Vogue на четыре миллиона рублей. Ясмина Муратович купила у марки бриллиант весом в 3,23 карата. В мае она подписала договор с компанией и внесла необходимую сумму наличными. Покупательница должна была получить свой заказ в июне, однако представители московского бутика не вышли с ней на связь.

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Майя Пономаренко
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