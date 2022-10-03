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В Бердянске произошел самоподрыв диверсанта

Председатель «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о самоподрыве диверсанта в Бердянске

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стали известны подробности взрыва в жилом доме Бердянска в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

«Произошел самоподрыв, еще в СМИ этого не было. Произошел взрыв. Сначала мы думали, что это бытовой газ, что человек занес [газовый] баллон, потому что газа пока нет. А оказалось, нет. Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки. Но дистанционным путем почему-то кто-то привел в управление взрывчатку, <...> произошел пожар», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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