В Бердянске произошел самоподрыв диверсанта

Председатель «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о самоподрыве диверсанта в Бердянске

Стали известны подробности взрыва в жилом доме Бердянска в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

«Произошел самоподрыв, еще в СМИ этого не было. Произошел взрыв. Сначала мы думали, что это бытовой газ, что человек занес [газовый] баллон, потому что газа пока нет. А оказалось, нет. Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки. Но дистанционным путем почему-то кто-то привел в управление взрывчатку, <...> произошел пожар», — сказал он.