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Власти Бердянска сообщили подробности взрыва у здания администрации

Власти Бердянска заявили о сработавшем взрывном устройстве у здания администрации
СюжетВзрыв в Бердянске

Фото: Shutterstock

В Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. «Около 12:00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал. Безопасность проведения референдума обеспечивают все силовые ведомства России. Третий день референдума проходит штатно», — говорится в сообщении.

По данным администрации города, взрыв организовали «наемники Службы безопасности Украины». «Этот и подобные ему акты террора — запугивание Украиной жителей Запорожской области в стремлении сорвать референдум», — добавили в пресс-службе.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.

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Варвара Кошечкина
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