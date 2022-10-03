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В США обвинили администрацию Байдена в войне с собственным народом

Конгрессмен США Рой: Белый дом лишится финансирования, если не решит вопрос с мигрантами

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский конгресс должен лишить администрацию президента США Джо Байдена финансирования, так как бездействие Белого дома в вопросах с мигрантами — это война против собственного народа. Такое мнение выразил член палаты представителей от штата Техас Чип Рой в эфире Fox Business.

«Эту проблему можно решить, но нынешняя администрация отказывается это делать, поэтому конгресс должен выполнить свою задачу и прекратить финансировать институции, которые ведут войну против американского народа», — считает политик.

Конгрессмен также заявил, что проблему с нелегалами можно решить быстро и гуманно, но вместо этого, по его словам, администрация Байдена закрывает глаза на трагедии мигрантов, которые погибают, подвергаются насилию и попадают в сексуальное рабство.

По информации американской Погранично-таможенной службы, количество нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении юго-западных границ США, с октября 2021-го по июль 2022 года составило один миллион 946 тысяч человек.

Ранее власти Нью-Йорка посчитали обращение губернатора Техаса Эббота с мигрантами бесчеловечным.

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Татьяна Антоненко
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