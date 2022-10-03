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Двое мужчин до смерти забили битой молодого россиянина и попали под следствие

В Петропавловске-Камчатском осудят двух мужчин, насмерть забивших битой 20-летнего парня

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском суд рассмотрит дело 21-летнего и 27-летнего россиян об убийстве 20-летнего парня. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью в мае фигуранты устроили разборки с россиянином и его знакомым на улице Макарова. Мужчины взяли биту и фрагмент деревянного изделия и избили молодого человека, нанеся смертельные травмы.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее стало известно, что в Ногинске мужчина забил до смерти мотоциклиста битой из-за дорожного конфликта.

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Екатерина Власова
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