Двое мужчин до смерти забили битой молодого россиянина и попали под следствие

В Петропавловске-Камчатском осудят двух мужчин, насмерть забивших битой 20-летнего парня

В Петропавловске-Камчатском суд рассмотрит дело 21-летнего и 27-летнего россиян об убийстве 20-летнего парня. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью в мае фигуранты устроили разборки с россиянином и его знакомым на улице Макарова. Мужчины взяли биту и фрагмент деревянного изделия и избили молодого человека, нанеся смертельные травмы.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее стало известно, что в Ногинске мужчина забил до смерти мотоциклиста битой из-за дорожного конфликта.