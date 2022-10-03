Прокуратура заявила о гибели более миллиона человек при блокаде Ленинграда

Прокурор Петербурга Мельник заявил о гибели в блокаду Ленинграда более миллиона человек

В блокаду Ленинграда погибло более миллиона человек, что больше официальной статистики в полтора-два раза. Об этом заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник во время первого заседания суда по делу о признании блокады геноцидом советского народа, передает РИА Новости.

Он напомнил, что официальные данные Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков говорят о 649 тысячах погибших.

«Проведенная прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчетам, превысило миллион человек», — объяснил Мельник.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) собрал доказательства того, что блокада Ленинграда и иные действия немецко-фашистских захватчиков являются геноцидом населения в ходе Великой Отечественной войны.