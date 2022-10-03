В ЛНР сообщили о переходе украинскими войсками границы республики

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что украинские войска перешли границу республики

Украинские войска перешли через границу Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет «Интерфакс».

«Невзирая на потери, вооруженным формированиям Украины удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться в направлении населенного пункта Лисичанск», — заявил Марочко.

Он также отметил, что у этих подразделений ВСУ большие проблемы с логистикой, так как они постоянно находятся под воздействием артиллерии союзных войск.

Ранее из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Информацию об этом подтвердило Минобороны России.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, к этому привели неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина. Он, по мнению Кадырова, не обеспечил военных необходимой связью, также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы.