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Определены границы новых регионов России

Определены границы четырех новых регионов России
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Определены границы четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в принятых в понедельник, 3 октября, Государственной Думой конституционных законах о принятии этих территорий в состав страны, трансляция заседания нижней палаты парламента доступна на Rutube.

Согласно документам, ДНР, ЛНР и Запорожская область входит в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, в которых проходил референдум.

Ранее 3 октября Государственная Дума ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Все четыре документа депутаты одобрили единогласно.

Договоры о принятии в состав России новых регионов глава государства подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данную инициативу.

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Игорь Дмитров
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