В Британии предупредили о скором дефиците газа

Sunday Times: Британия вскоре может объявить чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа

Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) предупредило, что на фоне продолжающегося энергетического кризиса страна в скором времени столкнется с дефицитом газа, сообщает The Sunday Times.

«Возможно, Великобритания объявит "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа", в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество», — пишет издание.

В Ofgem подчеркнули, что из-за этого некоторые газовые компании ожидает банкротство, а объявление о чрезвычайной ситуации еще больше усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии. Кроме того, управление ожидает, что зима в этом году будет более сложной по сравнению с предыдущей.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предрек, что страна в скором времени столкнется с дефицитом газа в связи с отказом частных немецких домохозяйств экономить топливо.