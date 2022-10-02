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Германии предрекли дефицит газа из-за отказа немцев экономить

Глава регулятора ФРГ Мюллер: страну ждет дефицит газа из-за отказа немцев экономить

Фото: Pixabay

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью газете Frankfurter Allgemeine предрек, что страна в скором времени столкнется с дефицитом газа в связи с отказом частных немецких домохозяйств экономить топливо.

«Сейчас немецкие потребители используют на 15 процентов больше топлива, чем в прошлом году», — заявил глава регулятора.

Мюллер подчеркнул, что темпы потребляемого немцами газа увеличиваются даже при том, что цена на него резко возросла. По его словам, это может привести к тому, что экономика страны окажется под ударом. Он добавил, что вне зависимости от того, насколько теплой окажется предстоящая зима, ФРГ нужно экономить не менее 20 процентов топлива.

Ранее операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии выступили с предложением по его доставке посредством интегрированной сети газопроводов.

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Марина Совина
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