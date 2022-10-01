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Четыре страны ЕС предложили план совместной доставки газа

Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия предложили план совместной доставки газа

Фото: Yves Herman / Reuters

Операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии выступили с предложением по его доставке посредством интегрированной сети газопроводов. Соответствующее заявление опубликовала румынская компания Transgaz.

«Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream предлагают действовать совместно по расширению сотрудничества между ЕС и Азербайджаном путем транспортировки дополнительных объемов природного газа по их существующим сетям», — говорится в сообщении.

Компании считают, что эта инициатива поможет в короткие сроки доставлять до пяти миллиардов кубометров природного газа в год из Турции и Греции в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Ранее Gas Infrastructure Europe сообщал, что с похолоданием в Европе резко замедлились темпы заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ) — закачка упала до минимума с начала сезона, который в текущем году начался в апреле. На конец газовых суток 28 сентября, которые завершились утром 29-го числа, ПХГ в Евросоюзе за день прибавили в объеме 0,18 процентного пункта по сравнению с отметкой в 0,29 в среднем в сентябре и 0,37 — в августе.

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Марина Совина
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