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Российский пенсионер насмерть забил сожительницу стеклянной бутылкой после ссоры

В Лабытнанги суд дал семь лет пенсионеру, до смерти забившему сожительницу бутылкой

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Лабытнанги суд приговорил к семи годам лишения свободы 70-летнего мужчину за убийство сожительницы. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пенсионер признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 21 апреля фигурант и его сожительница, находящиеся в запое, поссорились. Тогда пожилой мужчина избил гражданскую жену руками, ногами и стеклянной бутылкой по голове и телу, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что под Пензой мужчина убил топором 63-летнюю жену, взявшую его банковскую карту без спроса.

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Екатерина Власова
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