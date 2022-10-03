Российский пенсионер насмерть забил сожительницу стеклянной бутылкой после ссоры

В Лабытнанги суд дал семь лет пенсионеру, до смерти забившему сожительницу бутылкой

В Лабытнанги суд приговорил к семи годам лишения свободы 70-летнего мужчину за убийство сожительницы. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пенсионер признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 21 апреля фигурант и его сожительница, находящиеся в запое, поссорились. Тогда пожилой мужчина избил гражданскую жену руками, ногами и стеклянной бутылкой по голове и телу, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что под Пензой мужчина убил топором 63-летнюю жену, взявшую его банковскую карту без спроса.