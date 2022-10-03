В России обнаружили сложности с банковскими картами для мобилизованных

«Ъ» узнал о сложностях с банковскими картами для мобилизованных

Карты для зачисления денежного довольствия россиянам, призванным по частичной мобилизации, начали выдавать несколько российских банков, узнал «Коммерсантъ».

Однако на практике обнаруживаются сложности с выдачей: в военкомате у мобилизованных забирают паспорт и вернуть его даже временно для оформления карты гражданину отказываются. По словам источника газеты, военный билет людям на руки тоже часто не выдают, из-за чего граждане оказываются без документов.

«Известны случаи, когда сотрудники банка шли навстречу мобилизованному и оформляли карту по ксерокопии паспорта», — добавил источник.

Эксперты замечают, что даже для получивших карту средства могут оказаться недоступны: вблизи зоны боевых действий может не быть банкоматов или принимающих карты магазинов. Доступ к дистанционному банковскому обслуживанию также может быть невозможен в силу отсутствия смартфонов или компьютеров либо интернета.

О частичной мобилизации российский президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Кредиты тех, кто погибнет или останется инвалидом первой группы, планируется списывать за счет банков, поясняли в Госдуме и Министерстве финансов.