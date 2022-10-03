ЦБ начнет по-новому определять курс иностранных валют

ЦБ сообщил о введении дополнительных процедур установления курсов иностранных валют

Для определения курса иностранных валют по отношению к рублю в России начнут использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Об этом сообщил Центробанк (ЦБ).

Введение новых дополнительных процедур установления курсов необходимо для «более точного отражения ситуации на рынках», объяснил регулятор. Соответствующий проект указа уже подготовлен.

В настоящий момент курс доллара, евро и ряда других валют устанавливается на основе данных о средневзвешенном курсе по отношению к рублю. Он рассчитывается по сделкам на Московской бирже с 10:00 до 15:30 каждый торговый день. Теперь, в случае если у регулятора не будет данных с Мосбиржи, он сможет установить стоимость валюты на основе средневзвешенного курса по сделкам кредитных организаций на валютных рынках, данные о которых предоставляются Банку России в составе отчетности. Данные цифровых платформ внебиржевых торгов ЦБ будет использовать в случае отсутствия биржевых данных или информации от банков.

Альтернативная процедура установления курсов понадобилась на фоне рисков прекращения биржевых торгов «недружественными» валютами в любой момент, сообщил «Интерфакс». Ранее советник первого заместителя председателя ЦБ России Сергей Моисеев исключил прекращение торгов долларом и евро в случае санкций против группы Мосбиржи и ее членов.