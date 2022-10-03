Украина предложила США контролировать цели для дальнобойного вооружения

CNN: Киев предложил Вашингтону право контролировать цели для дальнобойного вооружения

Украина предложила США право контролировать выбор целей для дальнобойного вооружения, если Вашингтон решит поставлять его Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с предложением.

По данным телеканала, в обмен на ракеты, дальность действия которых превышает 100 километров, украинское руководство готово предоставлять Вашингтону информацию о предполагаемых целях, а также право запрещать удары по конкретным объектам.

Как отмечает CNN, ранее власти США отказывались от поставок подобного вооружения, в том числе ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) и беспилотников дальнего радиуса действия. Они, считали в Вашингтоне, могут использоваться Киевом для ударов по территориям в глубине России. Тем не менее окончательного решения по этому вопросу Белый дом пока не принял.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ответ на вопрос о приемлемости такого предложения заявил, что США «находятся в постоянном контакте» с Киевом в вопросе предоставления военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев обсуждает с США поставку дальнобойных ракет. По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине эти ракеты.