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Украина предложила США контролировать цели для дальнобойного вооружения

CNN: Киев предложил Вашингтону право контролировать цели для дальнобойного вооружения

Фото: Globallookpress.com

Украина предложила США право контролировать выбор целей для дальнобойного вооружения, если Вашингтон решит поставлять его Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с предложением.

По данным телеканала, в обмен на ракеты, дальность действия которых превышает 100 километров, украинское руководство готово предоставлять Вашингтону информацию о предполагаемых целях, а также право запрещать удары по конкретным объектам.

Как отмечает CNN, ранее власти США отказывались от поставок подобного вооружения, в том числе ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) и беспилотников дальнего радиуса действия. Они, считали в Вашингтоне, могут использоваться Киевом для ударов по территориям в глубине России. Тем не менее окончательного решения по этому вопросу Белый дом пока не принял.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ответ на вопрос о приемлемости такого предложения заявил, что США «находятся в постоянном контакте» с Киевом в вопросе предоставления военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев обсуждает с США поставку дальнобойных ракет. По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине эти ракеты.

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Алевтина Запольская
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