Азербайджан призвал наказать Армению за военные преступления

Азербайджан обвинил Армению в надругательстве над телами погибших военнослужащих

Аппарат уполномоченного по правам человека Азербайджана обвинил Армению в надругательстве над телами погибших военнослужащих азербайджанской армии и призвал международные организации наказать ответственных за военные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

«Бесчеловечное обращение армянских военных с телами погибших азербайджанских военнослужащих подтверждается видеокадрами, распространенными в последние дни в социальных сетях. (...) Призываем принять срочные меры в правовой плоскости для привлечения к ответственности виновных за преступления против мира и человечности, совершенных Арменией против Азербайджана», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что у азербайджанской стороны есть видеоподтверждения жестоких убийств и пыток пленных, в отношении которых проводится расследование.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал власти Азербайджана провести расследование подлинности видео, на котором азербайджанские солдаты расстреливают армянских военнопленных. Стано отметил, что если результаты расследования докажут подлинность видео, то «это военное преступление и явное нарушение международного права», которое должно быть осуждено.